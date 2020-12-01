Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

D Grubu 5. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. D grubunun iki güçlü ekibi Anfield 'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Liverpool - Ajax maçı ne zaman hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 16:13 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 16:38
Liverpool - Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

'nde heyecan devam ediyor. D grubu 5. hafta maçında ile Anfiled Road 'nda 3 puan için mücadele verecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. , Liverpool - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda?

LIVERPOOL - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Ajax maçı 1 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Williams, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Mane, Jota, Salah, Firmino

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, Neres, Tadic, Traore

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