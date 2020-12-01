Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann'dan Başakşehir yorumu!

Leipzig'in hocası 'dan yorumu!

'nde 2 Aralık Çarşamba günü temsilcimiz 'le karşılaşacak Leipzig'de teknik direktörü , maç öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, Başakşehir'in çok kaliteli bir takım olduğunu belirtip, çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 11:42
Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann'dan Başakşehir yorumu!

RB Leipzig Teknik Direktörü , 'nde 2 Aralık Çarşamba günü karşılaşacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gruptan çıkmak için Başakşehir'i yenmeleri gerektiğini belirten Alman teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için kendi işimizi kendimiz görmeliyiz ve kalan iki maçta galibiyet hedefliyoruz. Başakşehir'i tekrar analiz ederek 'da nasıl oynamamız gerektiğini planlayacağız." diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'E BOŞLUK VERMEMELİYİZ"

Başakşehir'in ve maçlarında kalitesini ispat ettiğini vurgulayan Nagelsmann, "Başakşehir iyi bir takım. Oynadığımız ilk maçta bunu gördük. Manchester United ve maçında kalitelerini gösterdiler. Biraz boşluk yakaladıklarında iyi işler yapıyorlar. Onlara ilk maçın ikinci yarısındaki gibi boşluklar vermemeliyiz. Ayrıca yakaladığımız fırsatları golle sonuçlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

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