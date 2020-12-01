Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann'dan Başakşehir yorumu!

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Aralık Çarşamba günü karşılaşacakları Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gruptan çıkmak için Başakşehir'i yenmeleri gerektiğini belirten Alman teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için kendi işimizi kendimiz görmeliyiz ve kalan iki maçta galibiyet hedefliyoruz. Başakşehir'i tekrar analiz ederek İstanbul'da nasıl oynamamız gerektiğini planlayacağız." diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'E BOŞLUK VERMEMELİYİZ"

Başakşehir'in Manchester United ve PSG maçlarında kalitesini ispat ettiğini vurgulayan Nagelsmann, "Başakşehir iyi bir takım. Oynadığımız ilk maçta bunu gördük. Manchester United ve Paris Saint Germain maçında kalitelerini gösterdiler. Biraz boşluk yakaladıklarında iyi işler yapıyorlar. Onlara ilk maçın ikinci yarısındaki gibi boşluklar vermemeliyiz. Ayrıca yakaladığımız fırsatları golle sonuçlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.