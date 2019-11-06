Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 1 puanı bulunuyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Real Madrid GS maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları....

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Real Madrid maçı bugün Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından CANLI yayınlanacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer'in yönetecek.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Belhanda, Andone

EKSİK OYUNCULAR:

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

MAÇ ÖNCESİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER...

Galatasaray ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci kez karşı karşıya gelecek. Önceki yedi maçta Real Madrid beş kez kazanırken, Galatasaray iki galibiyet elde etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynadığı üç maçı da, toplamda bir gol atıp 10 gol yiyerek kaybetti.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Real Madrid (5; Barcelona ile birlikte).

Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynadığı son üç maçta kazanamayan Real Madrid (0G 1B 2M), bu turnuvada iç sahada dört maçlık kazanamama serisi yaşamadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in ardından (70) en fazla şut girişiminde bulunan ikinci takım olan Real Madrid (63), üçüncü haftada Galatasaray'a karşı 26 şut çekmiş ancak bunlardan sadece birini gole çevirebilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 15 maçtır kazanamayan Galatasaray (0G 3B 12M), turnuvadaki en uzun kazanamama serisini yaşıyor. Sarı kırmızılıların deplasmandaki son galibiyeti Mart 2013'te Schalke'ye karşıydı (2-3).

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 48 gol atan Karim Benzema iki gol daha atarsa, turnuva tarihinde tek takımla 50 gole ulaşan dördüncü oyuncu olacak: Lionel Messi (113 - Barcelona), Cristiano Ronaldo (105 - Real Madrid) ve Raul (66 - Real Madrid). Buna karşın, Benzema bu turnuvada dört maçtır gol atamıyor (16 şut girişimi, 0 gol).

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son beş maçında toplam 45 şut girişiminde bulunmasına rağmen gol atamayan Galatasaray, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi. Turnuvada en son Schalke art arda altı dış saha maçını golsüz tamamlamıştı (Kasım 2010'da).

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta toplam iki gol atıldı (ikisi de Galatasaray'a karşı). Turnuva tarihinde ilk üç grup maçında daha önce sadece iki takımın maçlarında bundan daha az gol atıldı: 2005-06 sezonunda Lille & 2014-15 sezonunda Monaco (birer gol).

Üçüncü haftadaki Galatasaray maçında gol atan Toni Kroos, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında kaydettiği son 10 golün yarısında direkt katkı yaptı (2 gol, 3 asist).