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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak 4'üncü maçında 3'üncü mağlubiyetini aldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takımının gösterdiği vasat performans sonrası sinirlerine hakim olamadı. İşte o anlar ve Real Madrid - Galatasaray maçından kareler...
6 Kasım 2019 Çarşamba 23:33 Güncelleme: 07.11.2019 01:24
Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...


Galatasaray'ın Real Madrid karşısında gösterdiği performans Fatih Terim'i çileden çıkardı.


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Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madrid'e 6-0'lık skorla boyun eğdi.

Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...

Real Madrid'in gollerini Rodrygo (3), Sergio Ramos, Benzema (2) kaydetti.

Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...

Galatasaray bu skorla Devler Ligi'ne veda etti.

Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim takımın vasat performansına oldukça sinirlendi.

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