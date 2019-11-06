Real Madrid- Galatasaray maçından kareler...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak 4'üncü maçında 3'üncü mağlubiyetini aldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takımının gösterdiği vasat performans sonrası sinirlerine hakim olamadı. İşte o anlar ve Real Madrid - Galatasaray maçından kareler...

6 Kasım 2019 Çarşamba 23:33 Güncelleme: 07.11.2019 01:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





