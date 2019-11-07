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Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanyol devine 6-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti. Galatasaraylı taraftarlar, oynanan etkisiz oyuna sosyal medya üzerinden isyan ederken, Emre Mor'un oynamamasına da tepki gösterdi. İşte sarı-kırmızılı taraftarların Emre Mor ile ilgili yaptığı o paylaşımlar...
7 Kasım 2019 Perşembe 01:16
Güncelleme: 07.11.2019 01:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk oldu.
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Rakibine 6-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren goller 4, 7 ve 90+2. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada SergioRamos (p) ve 45 ile 81. dakikalarda Benzema'dan geldi.
Bu sonuçla RealMadrid puanını 7'ye yükseltirken; Galatasaray 1 puanda kaldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise sosyal medyada oynanan oyuna isyan ederken, Emre Mor'un Real Madrid karşısında oynamamasına da tepki gösterdi. İşte yapılan paylaşımlar...