Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanyol devine 6-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti. Galatasaraylı taraftarlar, oynanan etkisiz oyuna sosyal medya üzerinden isyan ederken, Emre Mor'un oynamamasına da tepki gösterdi. İşte sarı-kırmızılı taraftarların Emre Mor ile ilgili yaptığı o paylaşımlar...