Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanyol devine 6-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti. Galatasaraylı taraftarlar, oynanan etkisiz oyuna sosyal medya üzerinden isyan ederken, Emre Mor'un oynamamasına da tepki gösterdi. İşte sarı-kırmızılı taraftarların Emre Mor ile ilgili yaptığı o paylaşımlar...

7 Kasım 2019 Perşembe 01:16 Güncelleme: 07.11.2019 01:16
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk oldu.

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Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

Rakibine 6-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti.

Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

İspanyol ekibine galibiyeti getiren goller 4, 7 ve 90+2. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada Sergio Ramos (p) ve 45 ile 81. dakikalarda Benzema'dan geldi.

Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

Bu sonuçla Real Madrid puanını 7'ye yükseltirken; Galatasaray 1 puanda kaldı.

Galatasaraylı taraftarlardan Emre Mor isyanı! Fatih Terim...

Galatasaraylı taraftarlar ise sosyal medyada oynanan oyuna isyan ederken, Emre Mor'un Real Madrid karşısında oynamamasına da tepki gösterdi. İşte yapılan paylaşımlar...

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