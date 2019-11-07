İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu dördüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0'lık skorla geçerek puanını 7'ye yükseltti. Grubun diğer maçında ise PSG, Club Brugge'ü 1-0 ile geçti. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu.
7 Kasım 2019 Perşembe 01:00
Güncelleme: 07.11.2019 01:00
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-Kırmızılılar gruptaki 4. maçında da rakibine 6-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Devler Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, ikinci maçında ise Fransız devi Paris-Saint Germain'i sahasında konuk etti.
İkinci maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Aslan, üçüncü maçından da Real Madrid'e 1-0 boyun eğmişti. Aslan bu akşam oynanan mücadelede de 3 puanla tanışamayarak Devler Ligi'ne veda etti.
Gruptaki diğer mücadelelerde ise ilk hafta Paris Saint-Germain Real Madrid'i 3-0 mağlup etmiş, 2. maçlarda Real Madrid Club Brugge ile 2-2 berabere kalmıştı. 3. hafta mücadelesinde ise Club Brugge evinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olmuştu.