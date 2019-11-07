İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Gruptaki diğer mücadelelerde ise ilk hafta Paris Saint-Germain Real Madrid'i 3-0 mağlup etmiş, 2. maçlarda Real Madrid Club Brugge ile 2-2 berabere kalmıştı. 3. hafta mücadelesinde ise Club Brugge evinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olmuştu.