Maç Sonucu Ajax 3-0 Lille | ÖZET

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax, Johan Cruyff arenada Fransa temsilcisi Lille'i ağırladı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 3-0 galibiyetle sonuçlandırdı. Ajax'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Quincy Promes, 50. dakikada Edson Alvarez ve 62. dakikada Nicolas Tagliafico'dan geldi.

Mücadelede milli futbolcularımızdan Mehmet Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 63. dakikada oyuna dahil oldu.