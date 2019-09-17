UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk haftasında Ajax, temsilcilerimiz Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'i 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax, Johan Cruyff arenada Fransa temsilcisi Lille'i ağırladı.
Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 3-0 galibiyetle sonuçlandırdı. Ajax'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Quincy Promes, 50. dakikada Edson Alvarez ve 62. dakikada Nicolas Tagliafico'dan geldi.
Mücadelede milli futbolcularımızdan Mehmet Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 63. dakikada oyuna dahil oldu.
- 18.09.2019
- Güncelleme: 18.09.2019 02:07
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Maç Sonucu Ajax 3-0 Lille | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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