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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Maç Sonucu 3-0 | ÖZET

Maç Sonucu Ajax 3-0 Lille | ÖZET

H Grubu ilk haftasında , temsilcilerimiz ve 'nın forma giydiği 'i 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

H Grubu'nda , Johan Cruyff arenada Fransa temsilcisi 'i ağırladı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 3-0 galibiyetle sonuçlandırdı. Ajax'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Quincy Promes, 50. dakikada Edson Alvarez ve 62. dakikada Nicolas Tagliafico'dan geldi.

Mücadelede milli futbolcularımızdan Mehmet maça ilk 11'de başlarken, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 02:07
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