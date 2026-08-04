Olawoyin'e Arabistan kancası

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı orta sahası İbrahim Olawoyin, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı orta sahası İbrahim Olawoyin, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Taawoun, 28 yaşındaki oyuncuyu radarına aldı. Al-Taawoun, Olawoyin'in transferi için Çaykur Rizespor'a resmi teklifte bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon 33 maça çıktı. 2236 dakika süre alan Olawoyin, 2 gol, 1 asist kaydetti, 4 de sarı kart gördü.