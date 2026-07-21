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Haberler Rizespor Sakyi dönüyor

Sakyi dönüyor

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan Çaykur Rizespor, ocak ayına kadar kiralık olarak oynattığı Jesurun Rak-Sakyi için yeniden harekete geçti

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Sakyi dönüyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından Çaykur Rizespor, önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. G.Saray'dan Ahmed Kutucu ve Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u renklerine katan Karadeniz ekibi, eski yıldızına kancayı taktı. Geçen sezon ocak ayına kadar İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiralık olarak Rize'de forma giyen Jesurun Rak-Sakyi için yeniden harekete geçildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunu bu kez 1 yıllığına kiralamak isteyen Çaykur Rizespor, İngiliz ekibine resmi teklifini iletti. Crystal Palace'ın da oyuncusu için gelen kiralama teklifine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

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