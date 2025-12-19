Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da moraller yerinde. Atmacalar, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde Süper Lig'de Konyaspor beraberliğinin ardından Eyüpspor galibiyeti ve sonrasında kupada 5-2'lik Gaziantep FK zaferiyle çıkışa geçti. Recep Uçar, Beşiktaş karşılaşmasını da kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

KOLAY OLMAYACAK

Son karşılaşmalarda iyi bir enerji yakaladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Son maçlarda ciddi bir enerji ve momentum yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kolay olmayacak. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak, maçı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi bir sonuç ve puanla devre arasına girmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.