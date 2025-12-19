CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Momentum yakaladık

Momentum yakaladık

Ligde Eyüp, kupada G.Antep galibiyetiyle moral bulan Ç.Rize’nin yeni hocası Recep Uçar Beşiktaş maçı öncesi, “Ciddi enerji ve momentum yakaladık” diye umut dağıttı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Momentum yakaladık

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da moraller yerinde. Atmacalar, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde Süper Lig'de Konyaspor beraberliğinin ardından Eyüpspor galibiyeti ve sonrasında kupada 5-2'lik Gaziantep FK zaferiyle çıkışa geçti. Recep Uçar, Beşiktaş karşılaşmasını da kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

KOLAY OLMAYACAK

Son karşılaşmalarda iyi bir enerji yakaladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Son maçlarda ciddi bir enerji ve momentum yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kolay olmayacak. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak, maçı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi bir sonuç ve puanla devre arasına girmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

G.Saray galibiyetle başladı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
F.Bahçe golcü transferinde rota değiştirdi!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! 01:34
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu 01:32
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 01:15
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! 01:15
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 01:15
Okan Buruk: Hem kazandık hem de... Okan Buruk: Hem kazandık hem de... 01:15
Daha Eski
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! 01:15
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! 01:15
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 01:15
PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! 01:15
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 01:15
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 01:15