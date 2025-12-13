Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Rize'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laci, Augusto, Rak-Sakyi, Ali Sowe
İkas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mateusz, Kerem, Stepanenko, Serdar, Dragus, Halil, Thiam, Umut
ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.