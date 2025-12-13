Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Rize'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laci, Augusto, Rak-Sakyi, Ali Sowe

İkas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mateusz, Kerem, Stepanenko, Serdar, Dragus, Halil, Thiam, Umut

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.