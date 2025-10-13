Sowe’dan gol sözü

Süper Lig’in İlk 8 haftasında henüz golle tanışamayan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Ali Sowe, Trabzonspor maçı öncesinde gol sözü verdi. Tecrübeli oyuncunun, ‘Rizespor taraftarına bu maçta gol hediye edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dediği öğrenildi. Teknik direktör İlhan Palut da Sowe ile milli arada özel olarak ilgileniyor.
