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Haberler Rizespor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mourinho bilerek söyledi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mourinho'nun" Rizespor ligde gördüğüm en iyi takım" açıklamasına yanıt verdi. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 10:47 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 10:47
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ENES CEVAHİRCİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mourinho bilerek söyledi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor konuk olduğu Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mourinho'nun" Rizespor ligde gördüğüm en iyi takım" açıklamasına yanıt verdi.

Karşılaşmanın ardından fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Mourinho'nun "Rizespor ligde gördüğüm en iyi takım" açıklaması sonrası 3 maçtır mağlup oluyorsunuz Portekizli teknik adamın sözünün takımınızın üzerinde rehavet oluşturduğunu söyleyebilir misiniz? sorusuna İlhan Palut, "Bizim için 'Ligin iyi takımı Rizespor' dediği için 'Çok iyiyiz' dememiz mi gerekiyor ama bu işte bir terslik var, bizim ligin iyi takımı nereden oluyoruz diye kendimizi sorgulayıp, ayaklarımızı yere daha sağlam mı basmamız mı gerekiyor. Umarım oyuncularım bu sözü Mourinho'nun bilerek söylediğini anlamışlardır. Fenerbahçe maçı öncesi bunun mücadelesini verdim. Böyle bir durum yok, ayaklarımız yere bassın. Bugünkü maç dışında kalan 4 maçta istediğimiz birçok şeyi sahaya yansıttık. Bu maçta hiçbir şey yapamadık. Ben bu rehavetin 1 maçlığına olabileceğini düşünüyorum. şeklinde konuştu.

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