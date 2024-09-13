  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor

Jurecka Rize'ye

Yeşil mavililer, Slavia Prag’da oynayan Çek golcü Vaclav Jurecka ile anlaştı. Çekya Milli Takımı’nda da oynayan 30 yaşındaki forvet, büyük heyecan yarattı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jurecka Rize'ye

Süper Lig'de başarı hedefleyen Çaykur Rizespor flaş bir transfere imza attı. Yeşil mavililer, Slavia Prag'da oynayan Çek forvet Vaclav Jurecka ile her konuda anlaşmaya vardı. Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçından 4 puan alabilen ve çıkışa geçmek isteyen Çaykur Rizespor bu doğrultuda transferde önemli bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi Vaclav Jurecka ile anlaştı.

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Slavya Prag forması giyen 30 yaşındaki yıldız golcü, aynı zamanda Çekya Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Vaclav Jurecka, sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Çaykur Rizesporlu yapan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli forvet, bu sezon Çekya Ligi'nde 2 maça çıkıp 1 gol atarken, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 maçta 1 gol kaydetti. Jurecka, 3 maçta 172 dakika süre aldı.

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
DİĞER
Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu
Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
F.Bahçe'de Medina düğümü çözülüyor!
Beşiktaş'a Mane müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:24
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:23
Osimhen sahaya indi Osimhen sahaya indi 01:21
SPK’dan müjde SPK’dan müjde 01:21
Galatasaray Daikin şampiyon Galatasaray Daikin şampiyon 01:22
Townsend imzayı attı Townsend imzayı attı 01:23
Daha Eski
Bursaspor üst turda! Bursaspor üst turda! 22:28
Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor 22:28
Zalewski transferinde şok gelişme! Zalewski transferinde şok gelişme! 22:28
G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... 22:28
G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! 22:28
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 22:41