Jurecka Rize'ye

Süper Lig'de başarı hedefleyen Çaykur Rizespor flaş bir transfere imza attı. Yeşil mavililer, Slavia Prag'da oynayan Çek forvet Vaclav Jurecka ile her konuda anlaşmaya vardı. Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçından 4 puan alabilen ve çıkışa geçmek isteyen Çaykur Rizespor bu doğrultuda transferde önemli bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi Vaclav Jurecka ile anlaştı.

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Slavya Prag forması giyen 30 yaşındaki yıldız golcü, aynı zamanda Çekya Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Vaclav Jurecka, sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Çaykur Rizesporlu yapan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli forvet, bu sezon Çekya Ligi'nde 2 maça çıkıp 1 gol atarken, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 maçta 1 gol kaydetti. Jurecka, 3 maçta 172 dakika süre aldı.