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Haberler Rizespor

Çaykur Rizespor kadrosunu Attila Mocsi ile güçlendirdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisi Macaristan’ın Zalaegerszeg takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Attila Mocsi’yi transfer ettiğini açıkladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 18:54
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Çaykur Rizespor kadrosunu Attila Mocsi ile güçlendirdi!

Çaykur Rizespor, Macar oyuncu Attila Mocsi'yi yeşil-mavili renklere bağladı.

Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszeg takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Attila Mocsi'yi kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden Macar oyuncu, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye "hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Uçak ile Rize'ye gelen yeşil-mavili ekibin yeni transferi Attila Mocsi de, "Merhabalar ben Atilla, şimdi Rize'ye geliyorum. Takıma katılmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

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