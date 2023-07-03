Fernando Rize'ye

SPOR Toto 1. Lig'de sezonu ikinci sırada bitirip Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktörlüğe İlhan Palut'u getirdikten sonra transfere hız veren yeşil-mavililer, gözünü Antalyaspor'un Brezilyalı orta sahası Fernando'ya çevirmiş durumda. Karadeniz ekibinin yöneticileri, Akdeniz temsilcisinde kontratını son yılına giren 31 yaşındaki orta sahayı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

PROJEYLE İMZAYA

Antalyaspor'da 2 sezon önce sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran Fernando'nun, bu sezon gösterdiği düşük performanstan dolayı takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Çaykur Rizespor da takım projesini gösterdiği tecrübeli sambacıyı ikna ederek kadrosuna katmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı formayla 31 resmi maça çıkan Fernando, bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.