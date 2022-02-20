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Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştığını resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun ardından takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdiğini resmen duyurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:26 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:34
Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştığını resmen açıkladı!

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

İşte o açıklama;

"Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz…

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

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