Arda Güler-Kylian Mbappe işbirliği maça damga vurdu!

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 5. dakikasında takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye attığı akıl dolu pas ile tribünleri heyecanlandırdı. Mbappe, pozisyonu gole çeviremese de Arda ile arasındaki uyum taraftarların takdirini topladı.

İŞTE O ANLAR

Arda Güler'den inanılmaz pas! 🧠 pic.twitter.com/X6VD9B3hGG — S Sport Plus (@ssportplustr) November 1, 2025

MBAPPE TELAFİ ETTİ

Mücadelede dakikalar 31'i gösterdiğinde Arda-Mbappe işbirliği yeniden sahneye çıktı. Yıldız oyuncunun pasını bu kez değerlendiren Mbappe, Valencia karşısında ikinci golünü kaydetti.