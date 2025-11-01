CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Arda Güler-Kylian Mbappe işbirliği maça damga vurdu!

Arda Güler-Kylian Mbappe işbirliği maça damga vurdu!

Real Madrid'deki temsilcimiz Arda Güler, Valencia maçında Kylian Mbappe ile arasındaki müthiş uyum ile yeniden gündem oldu. Arda'nın akıl dolu pasları, dakika 31'de Mbappe'nin fileleri sarsması ile hanesine asist olarak yazıldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 23:41 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 23:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler-Kylian Mbappe işbirliği maça damga vurdu!

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 5. dakikasında takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye attığı akıl dolu pas ile tribünleri heyecanlandırdı. Mbappe, pozisyonu gole çeviremese de Arda ile arasındaki uyum taraftarların takdirini topladı.

İŞTE O ANLAR

MBAPPE TELAFİ ETTİ

Mücadelede dakikalar 31'i gösterdiğinde Arda-Mbappe işbirliği yeniden sahneye çıktı. Yıldız oyuncunun pasını bu kez değerlendiren Mbappe, Valencia karşısında ikinci golünü kaydetti.

Zirvede golsüz eşitlik!
Tekke: Üstün olan taraf bizdik
DİĞER
Galatasaray'da tribünler Barış Alper Yılmaz için ikiye bölündü! Yıldız isimden ilk açıklama geldi...
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..."
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! 23:01
Londra derbisinde kazanan Chelsea! Londra derbisinde kazanan Chelsea! 22:51
Onana: Bizim için iyi diyebilirim Onana: Bizim için iyi diyebilirim 22:47
Tekke: Üstün olan taraf bizdik Tekke: Üstün olan taraf bizdik 22:42
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! 22:37
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." 22:34
Daha Eski
Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:37
Osimhen direğe takıldı! Osimhen direğe takıldı! 20:40
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! 20:42
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 21:52