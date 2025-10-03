İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! 'Özgür bir sanatçıdan oyun mimarına'

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını 20 yaşındaki yıldızın Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte yükselen performansına dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:57
Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basını Güler hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. 20 yaşındaki yıldızın Ancelotti döneminde yeterli süreleri bulamaması sonrası Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte başlayan yükselişi gündem oldu.

Marca gazetesinde yer alan haberde Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos'un yıllar önce Arda Güler hakkında "O, 'Bunu nasıl yapıyorsun?' diye soran yeteneklerden biri. İpuçları ve tavsiyeler istiyor; zaten çok iyi olduklarını ve tavsiyeye hiç ihtiyaç duymadıklarını düşünen birçok 18 yaşında oyuncu var . Ama onda öğrenme zihniyeti var." demeci yer alırken Güler'in mütevazı bir tavır ve bilgiye aç bir tutum sergilediğini, bu tavır sayesinde tabir-i caizse beyaz çölde yalınayak yürüdükten sonra bu tavrının Xabi Alonso'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağladığı vurgulandı.

Haberin devamında Kroos'un eski takım arkadaşı Arda'nın önündeki uzun yola atıfta bulunarak söylediği "Yaşına göre inanılmaz yetenekli olduğunu söylemelisiniz. Çok, çok iyi bir sol ayağı var. Ve bunu sık sık sergileyecek. Sol ayağıyla harika bir şutu var, özellikle dar alanlarda teknik olarak çok iyi. Bence oldukça iyi ve zeki bir transfer, özellikle de gelecek için." sözlerine yer verilirken Xabi Alonso sayesinde milli yıldız için nihayet bir gelecek doğduğu vurgulandı.

Haberde son olarak Xabi Alonso'nun Real Madrid'in tesisleri Valdebebas'a geldiğinde yönlendirme olmadan yeteneğin gürültüde kaybolabileceğini anlattığı hatırlatılırken Arda Güler'in sistemde kendini kanıtlaması için gerekli araçları sağlamaya karar verdiği yazıldı. Arda'nın 'Yaratıcı bir hücum orta saha oyuncusundan, oyunu neredeyse eşit şekilde dağıtan ve yöneten sorumlu bir orta saha oyuncusuna; özgür bir sanatçıdan, savunma yükümlülükleri olan bir oyun mimarına.' dönüşümü vurgulandı.

İŞTE O HABER

