İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! 'Özgür bir sanatçıdan oyun mimarına'

Marca gazetesinde yer alan haberde Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos'un yıllar önce Arda Güler hakkında "O, 'Bunu nasıl yapıyorsun?' diye soran yeteneklerden biri. İpuçları ve tavsiyeler istiyor; zaten çok iyi olduklarını ve tavsiyeye hiç ihtiyaç duymadıklarını düşünen birçok 18 yaşında oyuncu var . Ama onda öğrenme zihniyeti var." demeci yer alırken Güler'in mütevazı bir tavır ve bilgiye aç bir tutum sergilediğini, bu tavır sayesinde tabir-i caizse beyaz çölde yalınayak yürüdükten sonra bu tavrının Xabi Alonso'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağladığı vurgulandı.