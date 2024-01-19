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Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

Son dakika spor haberi: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda oynanan Atletico Madrid maçı sonrası genç yıldız Arda Güler ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının genç futbolcudan özür dilediği öğrenildi. İşte sebebi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:36
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MERT KILIÇ
Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçı Madrid derbisine sahne oldu.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

Atletico Madrid ile Real Madrid, Wanda Metropolitano'da kozlarını paylaştı.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

Ev sahibi takım, normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta rakibini 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Lino, Morata, Griezmann ve Riquelme kaydetti.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

Real Madrid'in Oblak (k.k.) ve Joselu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

İspanyol basınına göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid yenilgisinin ardından Arda ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

"SENİ OYNATMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Arda'ya kendisini unutmadığını ve hala aklında olduğunu ifade ederek, "Arda, seni oynatmadığım için üzgünüm. Pazar günü süre alacaksın." dedi.

Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi

ALMERIA MAÇINA 11'DE BAŞLAYABİLİR

Haberde ayrıca Ancelotti'nin Arda Güler'i kazanma istediğinin her zamankinden daha güçlü olduğu ve pazar günü oynanacak Almeria maçına ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.

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