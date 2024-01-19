Carlo Ancelotti Arda Güler'den özür diledi! İşte sebebi
Son dakika spor haberi: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda oynanan Atletico Madrid maçı sonrası genç yıldız Arda Güler ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının genç futbolcudan özür dilediği öğrenildi. İşte sebebi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Lino, Morata, Griezmann ve Riquelme kaydetti.
Real Madrid'in Oblak (k.k.) ve Joselu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.
İspanyol basınına göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid yenilgisinin ardından Arda ile bir toplantı gerçekleştirdi.
"SENİ OYNATMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Arda'ya kendisini unutmadığını ve hala aklında olduğunu ifade ederek, "Arda, seni oynatmadığım için üzgünüm. Pazar günü süre alacaksın." dedi.
ALMERIA MAÇINA 11'DE BAŞLAYABİLİR
Haberde ayrıca Ancelotti'nin Arda Güler'i kazanma istediğinin her zamankinden daha güçlü olduğu ve pazar günü oynanacak Almeria maçına ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.
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