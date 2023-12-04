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Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bellingham, sezon başında Fenerbahçe'den eflatun-beyazlılara transfer olan takım arkadaşı Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:54
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Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden biri Jude Bellingham oldu.

Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

Sezon başında 103 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

Bu sezon çıktığı 17 maçta 15 gol ve 4 asist kaydeden Bellingham, hem geçen sezon hem de bu sezon gösterdiği performansla Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü kazanmayı başardı.

Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

20 yaşındaki futbolcu, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

Jude Bellingham takım arkadaşı Arda Güler ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

"ARDA GÜLER BİR FENOMEN"

Bellingham, Arda ile ilgili "O bir fenomen. Onu antrenmanlarda görüyoruz ve performansından çok memnunuz. Gelecek yıllarda Golden Boy ödülünü kazanabilecek isimlerden biri." ifadelerini kullandı.

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