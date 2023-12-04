Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri!

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden biri Jude Bellingham oldu.
İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden biri Jude Bellingham oldu.
Sezon başında 103 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Bu sezon çıktığı 17 maçta 15 gol ve 4 asist kaydeden Bellingham, hem geçen sezon hem de bu sezon gösterdiği performansla Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü kazanmayı başardı.
20 yaşındaki futbolcu, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Jude Bellingham takım arkadaşı Arda Güler ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ARDA GÜLER BİR FENOMEN"
Bellingham, Arda ile ilgili "O bir fenomen. Onu antrenmanlarda görüyoruz ve performansından çok memnunuz. Gelecek yıllarda Golden Boy ödülünü kazanabilecek isimlerden biri." ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu ayrıca Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşı Jamie Bynoe-Gittens ve Sunderland forması giyen kardeşi Jobe Bellingham'ın da ilerleyen yıllarda Golden Boy ödülünü kazanabileceğini söyledi.