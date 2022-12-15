Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ: Brezilyalı forvet Endrick Real Madrid'de!

TRANSFER HABERİ: Brezilyalı forvet Endrick Real Madrid'de!

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekibi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Endrick'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan transfer açıklamasında, Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 18:02
TRANSFER HABERİ: Brezilyalı forvet Endrick Real Madrid'de!

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceği kaydedildi.

İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon euro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon euro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

DİĞER
Victoria’s Secret meleklerinin makyajsız halleri bambaşka! Bu fotoğraflar özgüveninizi tazeleyecek...
Ankara Gölbaşı’nda aslan paniği! Gören şaştı kaldı
Süper Lig devine dünya yıldızı bek!
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Endrick cephesinden flaş açıklama!
Luka Modric Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı!
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
29. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilyalı forvet Endrick Real Madrid'de! Brezilyalı forvet Endrick Real Madrid'de! 18:01
Pereira'a sert tepki: Yalan söyledi! Pereira'a sert tepki: Yalan söyledi! 16:57
Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret 16:40
Vitor Pereira Jesus'un yardımcısını aldı! Vitor Pereira Jesus'un yardımcısını aldı! 16:30
Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var 16:29
Süper Lig devine dünya yıldızı bek! Süper Lig devine dünya yıldızı bek! 16:16
Daha Eski
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! 15:56
Hüküm giyen tenisçi 8 ay sonra serbest Hüküm giyen tenisçi 8 ay sonra serbest 15:32
Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor! Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor! 15:23
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! 15:14
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 14:37
Mick Schumacher resmen Mercedes'te! Mick Schumacher resmen Mercedes'te! 14:27