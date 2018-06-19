Patrice Evra: Ronaldo'nun evine gitmeyin
Evra: Ronaldo yemeğe davet ederse, gitmeyin. ‘Hayır’ deyin. Çünkü o tam bir makine, idmansız yaşayamıyor
Fransız futbolcu Patrice Evra, eski takımı M. United'dan arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya dair ilginç bilgiler aktardı. 37 yaşındaki yıldız, "Eğer Ronaldo sizi evine yemeğe davet ederse hayır deyin" diyerek söze girdi. Evra, "İdmandan sonra beni evine davet etmişti. Yorgundum ve masada sadece salata ve sade bir tavuk vardı. Meyve suyu da yoktu, sadece su vardı. Yemeğe başladık, herhalde et sonra gelecek diye düşündüm ama bir şey gelmedi. Yemeği bitirdi ve kalkıp topla oynamaya başladı. Sonra havuza yüzmeye gitti. En son jakuzi ve saunaya girince, 'Bu kadar yeter dedim'. O yüzden eğer Ronaldo sizi evine yemeğe davet ederse gitmeyin. Hayır deyin çünkü bu adam bir makine. İdmansız yaşayamıyor" diye konuştu.
?İNTİKAMI ACI OLDU
Evra, "Rio Ferdinand, Ronaldo'yu masa tenisinde yenmişti. Hepimiz çığlık çığlığa bağırıyorduk ama o çok üzülmüştü. Sonra tenis masası aldırdı. Evde iki hafta çalışıp sonrasında herkesin ortasında Ferdinand'ı mağlup etti. İşte bu Cristiano Ronaldo. O yüzden bir Altın Top ödülü daha almayı, Dünya Kupası'nı kazanmayı istemesi beni şaşırtmıyor. Çünkü o kızgın bir adam" dedi.
YİNE BABA OLUYOR
Ronaldo, 5. kez daha baba oluyor. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, bir kez daha hamile olduğunu açıkladı. Ronaldo'nın Georgina'dan Alana Martina adında bir çocuğu bulunuyor.
*Patrice Evra ile Cristiano Ronaldo Manchester United'da birlikte oynamışlardı...
- 19.6.2018 19:01
- Güncelleme: 19.6.2018 21:08
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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