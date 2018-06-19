Patrice Evra: Ronaldo'nun evine gitmeyin – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : Ronaldo'nun evine gitmeyin

    <a href="/index/patrice-evra?id=3b96b5ad-26c0-4ad5-a804-d3ac2c26f037" class="" rel="tag">Patrice Evra</a>: Ronaldo'nun evine gitmeyin

    Evra: Ronaldo yemeğe davet ederse, gitmeyin. ‘Hayır’ deyin. Çünkü o tam bir makine, idmansız yaşayamıyor

    Fransız futbolcu , eski takımı M. United'dan arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya dair ilginç bilgiler aktardı. 37 yaşındaki yıldız, "Eğer Ronaldo sizi evine yemeğe davet ederse hayır deyin" diyerek söze girdi. Evra, "İdmandan sonra beni evine davet etmişti. Yorgundum ve masada sadece salata ve sade bir tavuk vardı. Meyve suyu da yoktu, sadece su vardı. Yemeğe başladık, herhalde et sonra gelecek diye düşündüm ama bir şey gelmedi. Yemeği bitirdi ve kalkıp topla oynamaya başladı. Sonra havuza yüzmeye gitti. En son jakuzi ve saunaya girince, 'Bu kadar yeter dedim'. O yüzden eğer Ronaldo sizi evine yemeğe davet ederse gitmeyin. Hayır deyin çünkü bu adam bir makine. İdmansız yaşayamıyor" diye konuştu.

    ?İNTİKAMI ACI OLDU
    Evra, "Rio Ferdinand, Ronaldo'yu masa tenisinde yenmişti. Hepimiz çığlık çığlığa bağırıyorduk ama o çok üzülmüştü. Sonra tenis masası aldırdı. Evde iki hafta çalışıp sonrasında herkesin ortasında Ferdinand'ı mağlup etti. İşte bu Cristiano Ronaldo. O yüzden bir Altın Top ödülü daha almayı, Dünya Kupası'nı kazanmayı istemesi beni şaşırtmıyor. Çünkü o kızgın bir adam" dedi.

    YİNE BABA OLUYOR
    Ronaldo, 5. kez daha baba oluyor. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, bir kez daha hamile olduğunu açıkladı. Ronaldo'nın Georgina'dan Alana Martina adında bir çocuğu bulunuyor.




    *Patrice Evra ile Cristiano Ronaldo Manchester United'da birlikte oynamışlardı...

    1. 19.6.2018 19:01
    2. Güncelleme: 19.6.2018 21:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Ronaldo'nun evine gitmeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN