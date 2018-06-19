Fransız futbolcu Patrice Evra, eski takımı M. United'dan arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya dair ilginç bilgiler aktardı. 37 yaşındaki yıldız, "Eğer Ronaldo sizi evine yemeğe davet ederse hayır deyin" diyerek söze girdi. Evra, "İdmandan sonra beni evine davet etmişti. Yorgundum ve masada sadece salata ve sade bir tavuk vardı. Meyve suyu da yoktu, sadece su vardı. Yemeğe başladık, herhalde et sonra gelecek diye düşündüm ama bir şey gelmedi. Yemeği bitirdi ve kalkıp topla oynamaya başladı. Sonra havuza yüzmeye gitti. En son jakuzi ve saunaya girince, 'Bu kadar yeter dedim'. O yüzden eğer Ronaldo sizi evine yemeğe davet ederse gitmeyin. Hayır deyin çünkü bu adam bir makine. İdmansız yaşayamıyor" diye konuştu.



?İNTİKAMI ACI OLDU

Evra, "Rio Ferdinand, Ronaldo'yu masa tenisinde yenmişti. Hepimiz çığlık çığlığa bağırıyorduk ama o çok üzülmüştü. Sonra tenis masası aldırdı. Evde iki hafta çalışıp sonrasında herkesin ortasında Ferdinand'ı mağlup etti. İşte bu Cristiano Ronaldo. O yüzden bir Altın Top ödülü daha almayı, Dünya Kupası'nı kazanmayı istemesi beni şaşırtmıyor. Çünkü o kızgın bir adam" dedi.



YİNE BABA OLUYOR

Ronaldo, 5. kez daha baba oluyor. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, bir kez daha hamile olduğunu açıkladı. Ronaldo'nın Georgina'dan Alana Martina adında bir çocuğu bulunuyor.







*Patrice Evra ile Cristiano Ronaldo Manchester United'da birlikte oynamışlardı...