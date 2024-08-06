Haberler Paris 2024

Enes Başar şansını yitirdi

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, grekoromen stil 60 kg son 16 turunda Romanya'dan Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup oldu

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Enes Başar şansını yitirdi

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, grekoromen stil 60 kg son 16 turunda Romanya'dan Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup oldu. Razvan Arnaut'un finale yükselmesi durumunda Enes Başar, bronz madalya mücadelesi için bugün repesaj karşılaşmasına çıkacak.

HAMZA BAKIR SON 16'DA KALDI

Milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı. Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.

Fenerbahçe avantaj peşinde
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!
DİĞER
"Hayriye Hanım incecik olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray'da savaş zirvesi! İran'daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı!
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:00
Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... 22:53
Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... 22:31
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi 22:31
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 22:31
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu 22:31
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 22:31
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti 22:31
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 22:31
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 22:31
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 22:31
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! 22:31