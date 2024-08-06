Enes Başar şansını yitirdi

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, grekoromen stil 60 kg son 16 turunda Romanya'dan Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup oldu. Razvan Arnaut'un finale yükselmesi durumunda Enes Başar, bronz madalya mücadelesi için bugün repesaj karşılaşmasına çıkacak.
HAMZA BAKIR SON 16'DA KALDI
Milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı. Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.