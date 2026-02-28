Alperen devleşti

NBA'de normal sezon heyecanı, tam gaz devam etti. Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Orlando Magic'e konuk oldu. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta Houston, Kevin Durant'in önderliğinde 113-108 ile kazandı. Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçı 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 8/15 saha içi isabeti ile tamamladı. Bu sonuçla Houston, ligdeki 58. maçında 37. kez sahadan galip ayrıldı.

ADEM'DEN 4 SAYI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla geçti. Art arda 3 olmak üzere 33. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist ve Joel Embiid 26 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Adem Bona ise 15 dakikaya yakın süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 3 ribaunt, 1 blokla tamamladı.