NBA Gururlandıracağım

NBA’deki milli gururumuz Alperen Şengün: “Ailemi ve ülkemi mutlu edeceğim”

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen ve üst üste ikinci kez All-Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün, ailesini ve ülkesini gururlandırmaya devam edeceğini söyledi. Milli oyuncu, "Üst üste All-Star seçilmem çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bu arada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bireysel gelişim antrenörü Djordje Sijan, İzmir'de genç basketbolculara antrenman yaptıracak. Sijan, 14-18 Mart tarihlerinde Çiğli ilçesindeki bir spor akademisinde düzenlenecek gelişim kampında, genç basketbolcularla bir araya gelecek. Öte yandan, Alperen, Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup ettikleri maçta 22 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.
