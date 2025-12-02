CANLI SKOR ANA SAYFA
Alperen Şengün kariyer gecesi hüzünlü bitti! Houston Utah'a mağlup oldu

Alperen Şengün kariyer gecesi hüzünlü bitti! Houston Utah'a mağlup oldu

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Utah Jazz'a mağlup olurken, Alperen Şengün'ün kariyer rekoru mağlubiyete engel olmadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 10:28
Alperen Şengün kariyer gecesi hüzünlü bitti! Houston Utah'a mağlup oldu

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Utah Jazz evinde Houston Rockets'ı 133-125'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada 31 sayı, 8 ribaund, 14 asist, 5 blok ve 2 top çalma kaydeden milli basketbolcu Alperen Şengün, mağlubiyetin önüne geçemedi. Milli basketbolcu yaptığı 14 asistle kişisel kariyer rekorunu da kırmış oldu.

