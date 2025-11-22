Clippers'ın oyun kurucusu Chris Paul sezon sonunda kariyerini tamamlayacağını açıkladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kariyerinin önemli anlarını içeren bir video paylaşan 40 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, "Bu son sezon için minnettarım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 12 kez All-Star seçilen Chris Paul, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ABD ile altın madalya kazandı

Paul, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Clippers'ın yanı sıra New Orleans Pelicans, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors ve San Antonio Spurs formalarını giydi.