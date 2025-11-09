CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 4. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, all-star oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı 117-100 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:36
NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 4. galibiyetini aldı

Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Pacers'ı Jokic'in 32 sayı, 14 ribaunt, 14 asistlik performansıyla mağlup ederek üst üste 4 olmak üzere 7. galibiyetini aldı.

Jokic'in 9 maçta 6. kez "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Tim Hardaway Jr 17 ve Peyton Watson 16 sayı kaydetti.

Peş peşe 3, sezonun 8. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 14'üncüsü Pacers'ta ise Aaron Nesmith 25 ve Andrew Nembhard 22 sayı attı.

HAWKS, LAKERS'IN GALİBİYET SERİSİNİ BİTİRDİ

Atlanta Hawks, State Farm Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 122-102 yenerek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Beşinci galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 9'uncusu Hawks'ta Mouhamed Gueye 21 ve Zaccharie Risacher 19 sayı buldu.

Batı Konferansı'nda 4. basamakta yer alan Lakers'ta Luka Doncic'in 22 sayı, 11 asist ve Jarred Vanderbilt'in 12 sayı, 18 ribauntluk katkısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

76ERS EVİNDE KAZANDI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 130-120'lik skorla geçti.

Doğu Konferansı'nda 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunan 76ers'ta Tyrese Maxey 31 ve Joel Embiid 29 sayıyla oynadı. Trendon Watford'ın 20 sayı, 17 ribaunt, 10 asitle "triple-double" yaptığı ev sahibi ekipte Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika sahada kalarak 2 ribaunt, 1 blok üretti.

Immanuel Quickley ve RJ Barrett'ın 22'şer sayısı, Doğu Konferansı 8'incisi Raptors'ın 5. yenilgisini önleyemedi.

