Play-off’ta çifte standart var

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile oynanan playoff serisini değerlendirirken sert ifadeler kullandı. Şengün, "Çok faul yaptılar. Playoff'ta bunlar çalınmıyor. Ama tüm seri boyunca fauller çalınmadığı için ağlayan taraf yine onlardı. Çifte standart var" dedi.
