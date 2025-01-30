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Haberler NBA Alperen Şengün'den tarihi başarı! 18 yıl sonra ilk defa bir Türk...

Alperen Şengün'den tarihi başarı! 18 yıl sonra ilk defa bir Türk...

NBA'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna seçildi. Şengün, Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bunu başaran ilk Türk basketbolcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 03:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 04:02
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Alperen Şengün'den tarihi başarı! 18 yıl sonra ilk defa bir Türk...

NBA'de Houston Rockets formasını terleten milli basketbolcumuz Alperen Şengün tarihi bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki basketbolcu, 19 yaşında adım attığı NBA'deki 4. sezonunda All-Star kadrosuna seçilmeyi başardı.

Bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt ve 5 asist ortalaması yakalayan Şengün, Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra All-Star'a seçilen ilk Türk oldu.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce gerçekleşen oylama sonucu açıklanan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan yer alırken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

NBA ALL-STAR NE ZAMAN?

16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan Pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star, bu sezon yeni bir format ile basketbolseverleri ağırlayacak.

Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımlar All-Star'da karşılaşacak.

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