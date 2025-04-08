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Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Hem play-off hem de kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 45 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Ankara'ya konuk olacak Şanlıurfa ekibi ise 37 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 09:12
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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Son haftalara doğru ilerlerken hata yapmak istemeyen iki kulüp de mücadeleyi kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 45 puanla 10. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü maçı kazanarak play-off yolunda hata yapmak istemiyor. Deplasman takımı Şanlıurfaspor ise geçtiğimiz haftanın ardından üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı 8 Nisan Salı günü saat 14.00'te başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU

Tarihleri boyunca 5 defa karşı karşıya gelen Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor 1. Lig'in 33. haftasında 6. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 4'ünü Ankara ekibi kazanırken, 1 mücadeleyi de Şanlıurfa temsilcisi üstün tamamladı.

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ile oynadığı 2 iç saha maçını da kazanmasını bildi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maçının hakemi Süleyman Bahadır oldu. Bahadır'ın yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Harun Reşit Güngör yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sinan Dereci üstlenecek.

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