BİM aktüel kataloğu 8 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Tam Buğday Un Sinangil 1 kg: 29,50 TL
Süzme Çiçek Balı Vakıf Destek 1000 g: 189 TL
Mısır Konservesi Tada 400 g: 15 TL
Biber & Domates Karışık Salça Tukaş 1650 g: 89,50 TL
Bitkisel Susuz Yağ Vita 1 L: 104,50 TL
Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg: 102,50 TL
Baldo Pirinç Efsane 5000 g: 330 TL
Nohut Saban 2,5 kg: 125 TL
Tuvalet Kağıdı Familia Plus Natural 3 Katlı 16'lı: 99 TL
Kağıt Havlu Familia Plus Natural 3 Katlı 6'lı: 65 TL
Bebek Bezi Aylık Paket Jenny&Willy: 315 TL
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 40'lı: 29,50 TL
Dikişsiz Çorap Kadın Vtex 5'li: 55 TL
Dikişsiz Patik Çorap Erkek Vtex 5'li: 59 TL
Çek-Al Mendil Familia Plus Natural 3 Katlı: 25 TL