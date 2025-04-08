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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 8 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

BİM aktüel kataloğu 8 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 8 Nisan Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve temizlik ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Pirinçten reçele, bebek bezinden deterjana bir çok ürünü indirimli fiyata alabilmeniz için işte 8 Nisan Salı Bim indirim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 09:24
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BİM aktüel kataloğu 8 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Tam Buğday Un Sinangil 1 kg: 29,50 TL

Süzme Çiçek Balı Vakıf Destek 1000 g: 189 TL

Mısır Konservesi Tada 400 g: 15 TL

Biber & Domates Karışık Salça Tukaş 1650 g: 89,50 TL

Bitkisel Susuz Yağ Vita 1 L: 104,50 TL

Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg: 102,50 TL

Baldo Pirinç Efsane 5000 g: 330 TL

Nohut Saban 2,5 kg: 125 TL

Tuvalet Kağıdı Familia Plus Natural 3 Katlı 16'lı: 99 TL

Kağıt Havlu Familia Plus Natural 3 Katlı 6'lı: 65 TL

Bebek Bezi Aylık Paket Jenny&Willy: 315 TL

Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 40'lı: 29,50 TL

Dikişsiz Çorap Kadın Vtex 5'li: 55 TL

Dikişsiz Patik Çorap Erkek Vtex 5'li: 59 TL

Çek-Al Mendil Familia Plus Natural 3 Katlı: 25 TL

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