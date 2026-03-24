CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler

Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi 2026 | Tercihler ne zaman?

MEB’den binlerce öğretmenin beklediği müjde geldi ve 2026 yılı alan değişikliği takvimi ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre yer değişikliği yapabilmelerine olanak sağlayan sürecin detaylarını paylaştı. Nisan ayında başlayacak olan başvurularla öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre yeni görev yerlerine atanacak. Peki, alan değişikliği başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adım adım 2026 öğretmen atama ve yer değiştirme rehberi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 00:12
Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi 2026 | Tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin heyecanla beklediği yer değiştirme ve branş değişikliği süreci resmen başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan 2026 yılı akademik takvimiyle birlikte, öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre farklı branşlara geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan alan değişikliği takvimi netlik kazandı. Özellikle kariyerine yeni bir branşta devam etmek isteyen veya mezun olduğu asıl alana dönmeyi hedefleyen öğretmenler için büyük bir fırsat sunan bu süreç, eğitimde norm kadro ihtiyaçlarının dengelenmesi açısından da kritik bir rol oynuyor. Nisan ayının ilk haftası başlayacak olan başvurulardan atama sonuçlarının ilanına kadar tüm detayların belirlendiği bu dönemde, öğretmenlerin hizmet puanları ve tercih sıralamaları yerleştirme işlemlerinin ana belirleyicisi olacak. İşte 2026 öğretmen atama ve yer değiştirme takviminin detayları...

Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi 2026

2026 ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre yer değiştirme işlemleri iki aşamada gerçekleştirilecek. MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak, atama işlemleri 28 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin bu haktan yararlanabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • Adaylığın Kaldırılmış Olması: Başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik adaylık sürecinin başarıyla tamamlanmış olması şarttır.
  • Mezuniyet Uygunluğu: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği çizelge doğrultusunda, öğretmenin mezun olduğu yükseköğretim programının atanacağı alana uygun olması gerekmektedir.
  • Sözleşmeliden Kadroya Geçenler: Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen öğretmenler için başvuru tarihi itibarıyla toplamda 4 yıllık çalışma süresi aranacaktır.
  • Hizmet Puanı Esası: Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı yüksek olan öğretmene öncelik verilerek yapılacaktır.

Öğretmen atama ve yer değiştirme tercihler ne zaman?

YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

MEB'in duyurusuna göre kontenjanlar, il ve ilçe gruplarının net ihtiyacına göre belirlenecek. İl içi yer değişikliklerinde öğretmenler, onaylanan ön başvurularının ardından kendi illerindeki kontenjanları tercih edebilecekler. İller arası atamalar ise doğrudan kurum bazlı ve ihtiyaç odaklı gerçekleştirilecek.

Alan değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Bu süreçte ataması yapılan öğretmenler, "2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde (eş durumu, sağlık vb.) tekrar başvuruda bulunamayacaklar.

Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi 2026

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Öğretmenler, ön başvurularını ve tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) üzerinden kişisel şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilecekler. Belirlenen takvim dışında yapılan veya onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

ASpor CANLI YAYIN

Anadolu Efes'ten bir kayıp daha!
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Başkan Erdoğan'dan ABD/İsrail-İran savaşı mesajı: Ülkemizi ateş çemberi dışında tutmakta kararlıyız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız...
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan 4 kulübe birden ceza! PFDK'dan 4 kulübe birden ceza! 23:00
Eczacıbaşı Dynavit finalde! Eczacıbaşı Dynavit finalde! 22:02
G.Saray'da Trabzonspor mesaisi başladı! G.Saray'da Trabzonspor mesaisi başladı! 22:00
İşte Trabzonspor-G.Saray maçının bilet fiyatları! İşte Trabzonspor-G.Saray maçının bilet fiyatları! 21:05
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 20:43
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 19:41
Daha Eski
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 19:12
U18 gol oldu yağdı! U18 gol oldu yağdı! 19:00
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 18:20
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 18:08
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 17:37
VakıfBank Kupa Voley'de finale yükseldi! VakıfBank Kupa Voley'de finale yükseldi! 16:43