Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi 2026 | Tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin heyecanla beklediği yer değiştirme ve branş değişikliği süreci resmen başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan 2026 yılı akademik takvimiyle birlikte, öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre farklı branşlara geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan alan değişikliği takvimi netlik kazandı. Özellikle kariyerine yeni bir branşta devam etmek isteyen veya mezun olduğu asıl alana dönmeyi hedefleyen öğretmenler için büyük bir fırsat sunan bu süreç, eğitimde norm kadro ihtiyaçlarının dengelenmesi açısından da kritik bir rol oynuyor. Nisan ayının ilk haftası başlayacak olan başvurulardan atama sonuçlarının ilanına kadar tüm detayların belirlendiği bu dönemde, öğretmenlerin hizmet puanları ve tercih sıralamaları yerleştirme işlemlerinin ana belirleyicisi olacak. İşte 2026 öğretmen atama ve yer değiştirme takviminin detayları...

2026 ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre yer değiştirme işlemleri iki aşamada gerçekleştirilecek. MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak, atama işlemleri 28 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin bu haktan yararlanabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

Adaylığın Kaldırılmış Olması: Başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik adaylık sürecinin başarıyla tamamlanmış olması şarttır.

Mezuniyet Uygunluğu: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği çizelge doğrultusunda, öğretmenin mezun olduğu yükseköğretim programının atanacağı alana uygun olması gerekmektedir.

Sözleşmeliden Kadroya Geçenler: Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen öğretmenler için başvuru tarihi itibarıyla toplamda 4 yıllık çalışma süresi aranacaktır.

Hizmet Puanı Esası: Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı yüksek olan öğretmene öncelik verilerek yapılacaktır.

YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

MEB'in duyurusuna göre kontenjanlar, il ve ilçe gruplarının net ihtiyacına göre belirlenecek. İl içi yer değişikliklerinde öğretmenler, onaylanan ön başvurularının ardından kendi illerindeki kontenjanları tercih edebilecekler. İller arası atamalar ise doğrudan kurum bazlı ve ihtiyaç odaklı gerçekleştirilecek.

Alan değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Bu süreçte ataması yapılan öğretmenler, "2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde (eş durumu, sağlık vb.) tekrar başvuruda bulunamayacaklar.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Öğretmenler, ön başvurularını ve tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) üzerinden kişisel şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilecekler. Belirlenen takvim dışında yapılan veya onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.