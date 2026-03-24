Zeytinburnu elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Zeytinburnu'nda 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Zeytinburnu'nda yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 25 Mart Zeytinburnu elektrik kesintisine dair detaylar...

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART

2026-03-25 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. ÇEŞME, 2. ÇEŞME, 272., 273., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 286., 3. ÇEŞME, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 6. BAĞ, 7. BAĞ, 75., 75. BAĞ, 75/1., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/3A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, CAMİ, G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., HAKŞİNAZ, KARAGÜL, KÜPE ÇİÇEĞİ, LÜLETAŞI, NAMZET, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL D, YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ, ÇIRPICI YOLU C, ÇIRPICI YOLU D, ÇIRPICI YOLU E sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 297., 298., 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), 3. TAŞOCAĞI (G/6), 302., 303., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 1 ARA, MODABAĞ 11, MODABAĞ 2 ARA, MODABAĞ 3, MODABAĞ 3 ARA, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ, YEŞİLYOL G, YEŞİLYOL H, ŞENER sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 319., 76., 85., 85/10., 85/11., 85/12., 85/13., 85/14., 85/2., 85/3., 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/5., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 94/3., 94/4., 94/5., KAKTÜS, NERGİS, TOMURCUK sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

