Çekmeköy elektrik kesintisi 24-25 Mart | AYEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Çekmeköy'de 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. AYEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Çekmeköy'de yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 24-25 Mart Çekmeköy elektrik kesintisine dair detaylar...
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART
- Bakım Çalışması
26.03.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DENİZCİ, KIVILCIM, RÜYA, SEVDA, KADIRGA, YUDUM, DURAK, ÜMRAN, KEMENÇE, BİRGÜL, SEREN, TURGUT ÖZAL, GÜN, DENİZER, ATATÜRK
- Bakım Çalışması
27.03.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SILA, HAMİDİYE, ÜMİT, MENEKŞE, GÜNEY, AYNA
