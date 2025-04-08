Doğum yardımı başvuru ekranı e-Devlet 2025 | 1., 2., 3. çocuğa doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın azalan genç nüfusu artırmak için hayata geçirdiği doğum yardımı için başvurular, 8 Nisan Salı günü itibarıyla başladı. Birinci çocuğa tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılırken iki ve daha fazla çocukta da 60 aylığa kadar çocuk yardımı, Bakanlık tarafından hesaplara yatırılacak. Her çocuk için aylık olarak ödenecek doğum parası hakkında başvuru detaylarını ve merak edilenleri sizler için derledik.

e-DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1., 2., 3. ÇOCUĞA DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum oranlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen doğum yardımı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ancak e-Devlet kullanamayanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine de başvuru yapabilir. Başvuru süreci, çocuğun doğduğu yerdeki ilçe nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sistemine kaydının tamamlanmasının ardından başlıyor. Daha sonra 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi' doldurulup imzalanarak iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile gönderiliyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımı için herhangi bir ön koşul aranmıyor. Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının da altını çizdi.

DOĞUM PARASI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

DOĞUM YARDIMI NE KADAR? 1., 2., 3. ÇOCUK İÇİN DOĞUM PARASI KAÇ TL?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Bakan Göktaş, doğum yardım parasının tutarı hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."