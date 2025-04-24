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Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | 37 bin sağlık personeli alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | 37 bin sağlık personeli alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında 37 bin hekim dışı personeli kadrosuna katacağını duyurdu. Hastane, aile sağlığı merkezi ve polikliniklerde görevlendirilecek personeller için başvuru kılavuzu beklenirken kadro ve kontenjanlar da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Memişoğlu ise bir süredir beklenen atamalara ilişkin güncel durumu paylaştı. 37 bin sağlık personeli alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 22:25
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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | 37 bin sağlık personeli alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

37 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2025 | Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında 37 bin hekim dışı personeli kadrosuna katacağını duyurmasının ardından Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Farklı illerde ve branşlarda yapılacak alım için başvuru kılavuzunun yayınlanması beklenirken Bakan Memişoğlu güncel durumu paylaştı. 37 bin sağlık personeli alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 detayları haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Canlı yayına katılan Bakan Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu:

"37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."

Buna göre başvuru kılavuzu ve kadro sayılarının 28 Nisan haftası açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Başvuru kılavuzunda başvuru yöntemi, başvuru tarihi, kadroların özel ve genel şartları, alım yapılacak iller, sınav, eğitim ve diğer detaylar belli olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı arandığından bu yıl da benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

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