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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan ve kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 10:06
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (3) ve Milan Skriniar kaydetti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına da başladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

FAYED'E FEYENOORD KANCASI

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Beerschot'a gönderdiği Omar Fayed, performansıyla Hollanda devi Feyenoord'un dikkatini çekti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Hollanda basınına yansıyan haberlere göre; Feyenoord, 21 yaşındaki defans oyuncusu için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Omar Fayed, 2023/24 sezonunun başında 551 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Mısır ekibi Mokawloon'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçiren Mısırlı stoper, sezon başında Beerschot'a kiralandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Bu sezon Belçika ekibiyle 15 maça çıkan Fayed, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro.

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