Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor

Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına da başladı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.