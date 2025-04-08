Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan ve kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına da başladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FAYED'E FEYENOORD KANCASI
Fenerbahçe'nin kiralık olarak Beerschot'a gönderdiği Omar Fayed, performansıyla Hollanda devi Feyenoord'un dikkatini çekti.
Hollanda basınına yansıyan haberlere göre; Feyenoord, 21 yaşındaki defans oyuncusu için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.
Omar Fayed, 2023/24 sezonunun başında 551 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Mısır ekibi Mokawloon'dan transfer edilmişti.
Geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçiren Mısırlı stoper, sezon başında Beerschot'a kiralandı.
Bu sezon Belçika ekibiyle 15 maça çıkan Fayed, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro.
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