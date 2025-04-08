Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2025/26 sezonu için kolları sıvayan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel oldu. Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Önceki günkü mücadelede 90 dakika sahada kalan Osayi, 69 kez topla buluşurken, bu istatistikte Fred'in ardından en iyi isim oldu.
42 pas denemesinde %83'lük isabet oranı yakalayan tecrübeli futbolcu biri isabetli 3 orta yaptı, iki de şut pası verdi.
Savunmada da başarılı işler yapan Osayi, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, 4 top uzaklaştırdı. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 5. sezonunu yaşıyor.
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