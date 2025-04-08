Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen yeni mukavele için Fenerbahçe Yönetimi ile görüşme yapan ancak bugüne kadar anlaşma sağlayamayan Osayi-Samuel, 3-4-1-2 sisteminde de formasını kaptırmıştı.

Trabzonspor maçında şans bulan ve başarılı bir performans ortaya koyan Osayi için Premier Lig'e gideceği yönünde haberler çıksa da sarı-lacivertli yönetimin bir kez daha Nijeryalı oyuncuyla görüşeceği ve yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.