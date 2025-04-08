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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2025/26 sezonu için kolları sıvayan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel oldu. Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 10:36
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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen yeni mukavele için Fenerbahçe Yönetimi ile görüşme yapan ancak bugüne kadar anlaşma sağlayamayan Osayi-Samuel, 3-4-1-2 sisteminde de formasını kaptırmıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Trabzonspor maçında şans bulan ve başarılı bir performans ortaya koyan Osayi için Premier Lig'e gideceği yönünde haberler çıksa da sarı-lacivertli yönetimin bir kez daha Nijeryalı oyuncuyla görüşeceği ve yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Milliyet'in haberine göre, daha önceki önerileri düşük bulan, teklifin artırılmasını isteyen Osayi'nin de sarı-lacivertlilerde kalmaya sıcak baktığı bildirildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Önceki günkü mücadelede 90 dakika sahada kalan Osayi, 69 kez topla buluşurken, bu istatistikte Fred'in ardından en iyi isim oldu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

42 pas denemesinde %83'lük isabet oranı yakalayan tecrübeli futbolcu biri isabetli 3 orta yaptı, iki de şut pası verdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel…

Savunmada da başarılı işler yapan Osayi, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, 4 top uzaklaştırdı. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 5. sezonunu yaşıyor.

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