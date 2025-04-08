TRANSFER HABERLERİ | Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Son karar belli oldu!
Süper Lig devi Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği bir hayli merak konusuydu. Son olarak Werder Bremen'den futbolcu hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Bu durumda Derrick Köhn sezon sonunda Cimbom'a geri dönecek. Futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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