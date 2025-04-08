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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Son karar belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Son karar belli oldu!

Süper Lig devi Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği bir hayli merak konusuydu. Son olarak Werder Bremen'den futbolcu hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 11:32
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TRANSFER HABERLERİ | Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Son karar belli oldu!

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon euroya transfer ettiği Derrcik Köhn'ü sezon başında Werder Bremen'e kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Son karar belli oldu!

Galatasaray'ın 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibi kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Son karar belli oldu!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Werder Bremen, 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

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