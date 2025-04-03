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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından prim kararı!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından prim kararı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda bu galibiyetin ardından yönetim, takımı ödüllendirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 16:21
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