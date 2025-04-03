Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından prim kararı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda bu galibiyetin ardından yönetim, takımı ödüllendirmek için harekete geçti. İşte detaylar...
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Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Ezeli rakibini deplasmanda yenerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Galatasaray'da futbolculara dağıtılacak prim de belli oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe galibiyeti için 1 milyon dolar prim verilecek.
Sarı-kırmızılılar yarı finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.
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