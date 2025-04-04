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Haberler Galatasaray Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığına dair haberler basında yer alan Kevin De Bruyne hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 14:56
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Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupada ismini yarı finale yazdırdı.

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Sarı-kırmızılılar hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Öte yandan Cimbom'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Bu sezonu şampiyon olarak tamamladığı takdirde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak olan Aslan, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'ın Kevin de Bruyne'yi transfer gündemine aldığına dair haberler daha önce basında yer alırken, yıldız isimden son olarak flaş bir paylaşım geldi.

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

DE BRUYNE'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI!

Kevin de Bruyne, resmi sosyal medya hesabından sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

10 sezondur Manchester City forması giyen 33 yaşındaki isim, ayrılık açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Manchester,

Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim.

Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana HER ŞEYİ verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık?

Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. "Manchester" sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim EVİMİZ olacak.

Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım!"

Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Galatasaray ve transfer...

Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Kevin De Bruyne, bu sezon Manchester City formasıyla 31 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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