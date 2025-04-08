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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan takımın yıldız isimlerinden Mario Lemina için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 10:33
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

Sarı-kırmızılılarda bu mücadelede performansıyla alkış alan isimlerden birisi de Lemina olmuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

Son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'tan futbolcu için kritik karar geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Lemina, Samsunspor deplasmanında da sahaya ilk 11'de çıkacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu deplasmanlarda orta alanı Torreira, Lemina ve Sara ile üçleyip üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak.

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