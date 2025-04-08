Galatasaray'da Okan Buruk'tan Lemina için kritik karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan takımın yıldız isimlerinden Mario Lemina için kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Lemina, Samsunspor deplasmanında da sahaya ilk 11'de çıkacak.
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu deplasmanlarda orta alanı Torreira, Lemina ve Sara ile üçleyip üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak.
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