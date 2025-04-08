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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Milan Skriniar, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperin bonservisini almak için PSG ile temasa geçerken, tecrübeli futbolcunun menajeri Martin Petras'tan oyuncusunun geleceğine dair açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:58
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe, adı ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Slovak savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Sezon başından bu yana stoper hattında sorun yaşayan sarı-lacivertlilere Milan Skriniar transferi adeta ilaç oldu.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Gösterdiği başarılı performansla savunmayı toparlayan deneyimli oyuncu, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Yönetim, son iki haftada oynanan Bodrum FK ve Trabzonspor maçlarını boş geçmeyen Skriniar'ın bonservisini almak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Adı Atletico Madrid, Sevilla ve Milan gibi devlerle de anılan 30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin PSG'ye 10 milyon Euro önereceği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

Milan Skriniar'ın menajeri Martin Petras, oyuncusunun geleceğiyle ilgili Slovak basınına açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

"İTALYA'YA TRANSFERİ OLASI DEĞİL"

Sport24.sk'ya konuşan Petras, "Skriniar, İtalya'da büyük bir isim ve bu nedenle hala en iyi Serie A kulüplerinin gündeminde. Ancak Milan'a ya da İtalya'dan herhangi bir kulübe transferinin pek olası olmadığını düşünüyorum. Milan'ın büyük bir maaş ödemesi var ve vergilerle beraber bunu karşılayamayacaklar. Tüm masraflarla beraber bunu iki katına çıkarmaları ve yıllık yaklaşık 20 milyon Euro ödemeleri gerekecek. Bu yüzden bence Serie A'daki takımlar bunu ödeyemeyecek." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

"FENERBAHÇE'NİN İSTEMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Milan Skriniar'in kendisini Türkiye'de çok rahat hissettiğini belirten Milan Petras, "Her şeyden önce düzenli oynuyor. Bu takım için çok büyük bir kazanım ve Fenerbahçe'nin onun bonservisini istemesi şaşırtıcı değil. Bu nedenle yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi sıcak bir konu olacak." dedi.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

"PSG SERÜVENİ SONA ERDİ"

Skriniar'ın PSG'de devam etmeyeceğini belirten Petras, "Kişisel olaran Milan'ın, Paris'teki serüveninin devam etmeyeceğini düşünüyorum. En azından Luis Enrique yönetiminde." yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

"FENERBAHÇE'DE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Milan Skriniar da Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum, doğru zaman geldiğinde transferi konuşarak bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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