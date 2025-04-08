TRANSFER HABERİ - Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı

MERT KILIÇ

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.