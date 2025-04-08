TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!
2023/24 sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, son olarak aldığı o haberle adeta sarsıldı. İşte detaylar...
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Kariyerine yeniden düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmek istediği haberleri ardı ardına gelmeyen Altay Bayındır'ın Manchester United'ın söz konusu Freddie Woodman transferi sonrası atacağı adım merak konusu oldu.
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