TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

İngiliz devinde ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki Altay Bayındır, henüz hiçbir Premier Lig maçında forma şansı bulamamış durumda.

Manchester United'da birinci kaleci Andre Onana'nın arkasında yedek kalan milli kaleci için ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılırken, kötü bir haber ile karşı karşıya kaldı.