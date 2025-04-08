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Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

2023/24 sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, son olarak aldığı o haberle adeta sarsıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 09:53
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TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

İngiliz devinde ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki Altay Bayındır, henüz hiçbir Premier Lig maçında forma şansı bulamamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

Manchester United'da birinci kaleci Andre Onana'nın arkasında yedek kalan milli kaleci için ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılırken, kötü bir haber ile karşı karşıya kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

Hürriyet'in, The Sun'dan derlediği habere göre; kaleci rotasyonunda rekabeti arttırmayı hedefleyen teknik direktör Ruben Amorim, Freddie Woodman'ı yedek kulübesine transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok!

Kariyerine yeniden düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmek istediği haberleri ardı ardına gelmeyen Altay Bayındır'ın Manchester United'ın söz konusu Freddie Woodman transferi sonrası atacağı adım merak konusu oldu.

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