Ergin Ataman: EuroLeague NBA'den daha keyifli

Yeşil-beyazlı takımın başındaki ilk sezonunda THY Avrupa Ligi ile Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonlukları yaşayan Ataman, aynı başarıları 2024-2025'te de sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon Türk başantrenör yönetiminde ezeli rakibi Olympiakos'a üstünlük kurarak Yunanistan Kupası'nı kazanan Panathinaikos, diğer kulvarlarda da yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Kadrosunda milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'i de bulunduran Yunanistan ekibi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 4'te yer almayı garantileyerek ev sahibi avantajıyla play-off oynama hakkı elde etti.

Ergin Ataman, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesi, bu sezon ortaya koydukları performans, muhtemel play-off eşleşmeleri, yıldız oyuncu Kendrick Nunn, milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven ve başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefiyle ilgili soruları yanıtladı.

"AVRUPA LİGİ'NDE NBA'E GÖRE İZLENMESİ DAHA KEYİFLİ BİR MÜCADELE VAR"

Ergin Ataman, NBA'in Avrupa'da FIBA ile ortaklaşa lig kurma projesini gerçekçi bulmadığını söyledi.

Avrupa basketbolunda çok ciddi bir bölünmüşlük olduğunu savunan 59 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Birçok farklı kupa var. Sezon içinde oynanan milli maçlar, ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Hem NBA hem de Avrupa Ligi oyuncuları bu müsabakalarda yer alamıyor. FIBA ile Avrupa Ligi'nin yıllardır süren bir çekişmesi var. THY Avrupa Ligi, teknik anlamda sadece Avrupa'nın değil dünyanın en iyi liglerinden birisi haline geldi. Avrupa Ligi, NBA'e göre bile izlenmesi daha keyifli bir mücadeleye sahne oluyor. Ancak maddi anlamda bu değerini yaratamadı. Kulüplerin bütçelerinde çok ciddi sıkıntılar var. Bu aşamada NBA'in yaratacağı pazarlama gücünün Avrupa Ligi'ne fayda sağlayacağını düşünüyorum. NBA, sadece pazarlama kısmında Avrupa Ligi'ne destek olursa bu, bir fayda getirir. Ama NBA'in kurmayı planlandığı ayrı bir ligin geçerli olabileceğini düşünmüyorum."

"AVRUPA'DA BU KADAR TAKIMI BESLEYECEK OYUNCU YOK"

Ataman, Avrupa'da kurulması planlanan ligde dünyaca ünlü futbol kulüplerinin basketbol takımlarının yer alacağı iddialarını ütopya olarak nitelendirdi.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin basketbola zarar verdiğini savunan deneyimli başantrenör, "Avrupa'nın en büyük basketbol kulüpleri, THY Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Bu kulüplerin yarısından fazlası diğer tarafa geçmediği takdirde hiçbir sonuç elde edilemeyeceğini düşünüyorum. Manchester United ve PSG gibi futbol kulüplerinin NBA'in kurmayı planladığı ligde yer alacağı konuşuluyor. Bunu bir ütopya olarak görüyorum. Bunlar futbol kulüpleri. Avrupa'da bu kadar takımı besleyecek oyuncu da yok. Ben bunu bir FIBA ile Avrupa Ligi çekişmesi olarak görüyorum. Aslında FIBA bu çekişmeyi bırakıp tamamen milli takım organizasyonlarına konsantre olsa, Avrupa Ligi de pazarlamada daha etkin hale gelse ve hem NBA hem de Avrupa Ligi oyuncularının tüm milli maçlarda oynayabileceği daha gerçekçi bir takvim üzerinde anlaşılabilse herkes için çok daha faydalı olur." diye konuştu.

"PLAY-OFF'TA ÇOK İDDİALI OLACAĞIZ"

THY Avrupa Ligi'nde özellikle iç sahada çok iyi bir performans gösterdiklerinin altını çizen Ergin Ataman, play-off'ta iddialı olduklarını vurguladı.

Bu sezon iç sahada sadece 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Ataman, "THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda hedefimiz, play-off'larda saha avantajını elde etmek için ilk 4'te yer almaktı. Monaco deplasmanında aldığımız galibiyetle normal sezonun bitmesine bir hafta kala ilk 3 içinde kalmayı garantiledik. Bu, hedefimiz için çok olumlu bir sonuç oldu. Özellikle sahamızda çok daha güçlüyüz. Play-off'ta Dörtlü Final için çok iddialı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

"EN SON İSTEYECEĞİM ŞEY, ANADOLU EFES İLE EŞLEŞMEK"

Ergin Ataman, play-off aşamasında 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı eski takımı Anadolu Efes ile eşleşmek istemediğini aktardı.

Avrupa Ligi'nde 34. ve son hafta müsabakalarının ardından play-off'ta çok önemli eşleşmelerin olacağına değinen Türk başantrenör, "Çok ihtimal var. Play-off'ta büyük ihtimalle Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona veya Bayern Münih'ten biriyle eşleşeceğiz. Açıkçası play-off'ta Anadolu Efes ile eşleşmek istemem. Bu benim en son isteyeceğim şey olur. Dörtlü Final öncesinde böyle kritik bir mücadelede Anadolu Efes'le karşılaşmak istemem." ifadelerini kullandı.

"DÖRTLÜ FİNAL, TÜRK ŞÖLENİ HALİNE GELEBİLİR"

Ataman, Panathinaikos'un yanı sıra Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de yer alması halinde organizasyonun Türk şöleni haline gelebileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final öncesinde play-off'un çok zor geçeceğinin altını çizen Ergin Ataman, "Çok önemli eşleşmeler olacak. İlk 4'ün dışında Real Madrid ve Barcelona gibi çok güçlü takımlar var. Dörtlü Final için şimdiden bir şey söylemek çok zor. Anadolu Efes, son maçını kazandığı takdirde ilk 6'da olmayı garantileyecek. Türk basketbolu açısından Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ilk 6'da olması önemli. Panathinaikos bir Yunanistan takımı ama ana kadrosunda en fazla Türk olan ekip. Başantrenörünün yanı sıra takımda önemli dakikalar alan 2 çok önemli milli oyuncu var. Bu takımların Dörtlü Final'de olması orayı bir Türk şöleni haline getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİM, BİR KEZ DAHA DÖRTLÜ FİNAL'E KALABİLMEK"

Ergin Ataman, Panathinaikos ile Avrupa Ligi'nde üst üste zirveyi hedeflemelerinin çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Başantrenörlük kariyerinde 6 Avrupa Kupası kazanan Türk başantrenör, "Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final oynayan 2-3 başantrenörden biriyim. THY Avrupa Ligi'nde kişisel hedefim bir kez daha Dörtlü Final'e kalabilmek. Bunu bir kez daha başarmak istiyorum. Ondan sonrası adım adım. Çok güçlü rakipler olacak. Panathinaikos'un geçen sezon sonunculuktan şampiyonluğa giden hikayesinde bu sene de zirveyi hedeflemesi, çok büyük bir gurur meselesi." dedi.

"NUNN, AVRUPA LİGİ'NİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

Ataman, Panathinaikos'un en skorer oyuncusu Kendrick Nunn ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

ABD'li şutörün Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilme ihtimaliyle ilgili görüşlerini paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendrick Nunn, sadece bu sezonun MVP'si değil THY Avrupa Ligi'nin gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri durumuna geldi. Gerçekten müthiş bir skor ve hücum potansiyeli var. Nunn, Avrupa Ligi tarihinin en iyi 2-3 hücum oyuncusundan biri durumunda. Nunn'ın MVP olması ve Panathinaikos'un şampiyonluğu bizi mutlu eder. Nunn'ın oyuncu potansiyelini en yukarıya çıkarmak bizim teknik olarak görevimiz. Sahada ona her türlü özgürlüğü vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar da bunun karşılığını en iyi şekilde aldık." diye konuştu.

"CEDİ VE ÖMER FARUK'UN BU FORMLARINI SÜRDÜRMELERİ ÖNEMLİ"

Ergin Ataman, Panathinaikos'ta forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in performansından memnun olduğunu belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Cedi Osman, sezon başında biraz tutuktu. Ancak sezonun ilerleyen bölümlerinde takımın en faydalı oyuncularından biri durumuna geldi. Takımın ilk 5 oyuncusu oldu. Bu, Cedi ve Türk Milli Takımı için çok önemli. Ömer Faruk da Lessort'un ağır sakatlığı sonrası çok önemli bir rol almıştı. Maalesef ayağı kırıldı ve 2,5 aylık bir sakatlık geçirdi. Sakatlık dönüşü Monaco maçında 15 dakika çok iyi bir performans gösterdi. Bu formlarını sürdürürlerse hem Panathinaikos hem de Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım için çok önemli bir husus olacak."

"EUROBASKET 2025'TE SONUNA KADAR MADALYAYI KOVALAYACAĞIZ"

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman, iyi hazırlandıkları takdirde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya mücadelesi yapacaklarına inandığını ifade etti.

Şampiyonada çok güçlü takımlarla karşı karşıya geleceklerine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Gruplarda büyük bir denge var. Bir grubun diğerine göre daha avantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Türk Milli Takımı tam kadro olarak katılacağı bu Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı hedefleyeceği için gruptaki rakipler çok önemli değil. Tabii ki çok güçlü takımlar var. Sırbistan ve ev sahibi Letonya çok güçlü. Ama biz madalya hedefiyle yola çıktıysak mutlaka gruptan iyi bir dereceyle üst tura yükselip madalya mücadelemize devam etmemiz lazım. Rakiplerin gücünden ziyade bizim mental hazırlığımız, kadro gücümüz, Türk basketbol kamuoyunun Türk Milli Takımı'nın arkasında olması ve hep birlikte bu kadrodan en iyisini alma çabası önemli. Bunu başardığımız takdirde çok güçlü takımlar gibi madalya mücadelesini sonuna kadar yapabileceğimizi düşünüyorum. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın favori 2-3 takımından biridir diyemeyiz. Sırbistan dışında Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi takımlar var. Çok ciddi bir mücadele olacak. En az 9-10 takımın madalya adayı olduğunu görüyoruz. Önemli olan hangi takımın hazır olacağı ve bu turnuvada iyi basketbol oynayacağı. Biz bunu başarmaya çalışacağız."