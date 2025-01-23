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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Olimpia Milano 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 12:10
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THY Euroleague | Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Baskebol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.

AVRUPA'DA 859. RANDEVU

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan karşısında Avrupa kupalarında 859. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 858 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 611. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 610 müsabakanın 325'ini kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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