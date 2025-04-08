Resmi Gazete'de bugün! 8 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Nisan Salı tarihli 32864. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Nisan Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Risk Azaltma (EKOAYRA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri