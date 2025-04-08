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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 8 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 8 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Nisan 2025 tarihli 32864. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Nisan Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 08:33
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Resmi Gazete'de bugün! 8 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Nisan Salı tarihli 32864. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Nisan Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Risk Azaltma (EKOAYRA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉8 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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