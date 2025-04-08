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Haberler Fenerbahçe Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı da kızıştı. Son olarak yapay zekanın şampiyonluk tahmini futbolseverlerin bir hayli ilgisini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:45 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:49
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Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Cimbom ligde 71 puanla lider konumda yer alırken Fenerbahçe ise 68 puanla 2. sırada bulunuyor.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son olarak Euro Club Index adlı sitenin yapmış olduğu şampiyonluk tahmini gündem oldu.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE LİGDEKİ İLK 5 TAKIMIN SIRALAMASI:

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- İKAS EYÜPSPOR: 56 PUAN

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- REEDER SAMSUNSPOR: 60 PUAN

Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

3-BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, 4 ihtimal verildi.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2-FENERBAHÇE: 88 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak güncellendi.

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