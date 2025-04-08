Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı da kızıştı. Son olarak yapay zekanın şampiyonluk tahmini futbolseverlerin bir hayli ilgisini çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:45 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:49
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4- REEDER SAMSUNSPOR: 60 PUAN
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi.
3-BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, 4 ihtimal verildi.
2-FENERBAHÇE: 88 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak güncellendi.
1-GALATASARAY: 91 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.
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